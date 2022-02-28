Дагестан направил 20 тонн гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону

28 фев. 19:22

Порядка 20 тонн гуманитарного груза для оказания помощи беженцам из Донбасса направил Дагестан в Ростовскую область, сообщает пресс-служба МЧС Дагестана.

Отмечается, что в составе груза бутилированная вода, предметы первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания.

В пресс-службе добавили, что ГУ МЧС России по РД совместно с МЧС Дагестана с привлечением волонтеров была организована загрузка гуманитарного груза.

"Сегодня в 13.00 ч. машина с гуманитарным грузом направилась в город Ростов-на-Дону", – добавили в ведомстве.