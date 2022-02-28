Часть российских телеканалов отключили в Эстонии

28 фев. 19:47

Крупнейшие телеоператоры Эстонии Telia и Elisa сегодня сообщили о прекращении трансляции нескольких российских телеканалов на основании новых санкций против России.

"Telia и Elisa на основании международного закона о санкциях останавливают с 28 февраля трансляцию следующих каналов: Первого балтийского канала (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, СТС, РЕН ТВ, "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "Время", "Телекафе", "Бобёр", "O!", "Поехали!", "Карусель", - сообщили в пресс-службах обеих телекомпаний, передает РИА Новости.

Напомним, ранее по предписанию департамента защиты прав потребителей и технического надзора по всей Эстонии была остановлена трансляция каналов "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International.