Минобразования Германии приостановило сотрудничество с Россией

28 фев. 19:33

Министерство образования и научных исследований ФРГ приостанавливает сотрудничество с Россией, - сообщила сегодня глава ведомства Беттина Штарк-Ватцингер.

"Мое министерство, к сожалению, я подчеркиваю - к сожалению, вынуждено сейчас приостановить многолетнее сотрудничество в области науки и исследований с Россией. Мы замораживаем любые текущие и запланированные меры и пересматриваем их с критической точки зрения", - заявила она, передает ТАСС.

В Германии продолжается волна разрывов связей с российскими учреждениями и фирмами, проходит она на фоне событий на Украине.