Итоги российско-украинских переговоров в Беларуси (ВИДЕО)

28 фев. 19:38

Российская и украинская делегация завершили переговоры, проходившие сегодня в Беларуси. Они длились около пяти часов.

"За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции", - заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"И самое главное - договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе, есть соответствующая договоренность", - отметил он.

"До того времени каждая делегация, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны", - добавил Мединский.