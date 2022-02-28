На Дону снимают большинство коронавирусных ограничений

28 фев. 19:12

В Ростовской области с завтрашнего дня, 1 марта, смягчают ряд антиковидных ограничений после стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева.

"Изменения уже утверждены губернатором Ростовской области. ...С 1 марта в Ростовской области возобновляется плановая медицинская помощь. Вместе с тем пока сохраняются ограничения на проведение диспансеризации и профилактических осмотров", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также с 1 марта разрешено проводить региональные, межмуниципальные и муниципальные официальные физкультурные и спортивные мероприятия, в очном формате будут проходить и дополнительные образовательные программы, разрешено проведение выставок, работа в общепите танцевальных залов и площадок, концерты и выступления музыкальных коллективов и отдельных исполнителей.

Заполняемость трибун на "Ростов-Арене" увеличена до 50%, в концертных залах и кинотеатрах можно будет использовать до 75% мест, в общепите - 100%.

Гражданам старшего возраста разрешено при наличии положительного теста на антитела необязательно соблюдать самоизоляцию и уходить на дистанционный режим работы.