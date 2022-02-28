РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Великобритания передаст Украине дополнительное вооружение

Великобритания передаст Украине дополнительное вооружение

В самое ближайшее время Украина получит от Великобритании дополнительное вооружение. Об этом по этом сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного королевства после состоявшегося сегодня телефонного разговора Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В заявлении отмечается, что Джонсон проинформировал украинского лидера о британской военной помощи, отправляющейся на Украину, и заявил, что Великобритания намерена поставлять еще больше вооружений в ближайшие часы и дни, передает ТАСС.

2115 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version