Великобритания передаст Украине дополнительное вооружение

28 фев. 18:59

В самое ближайшее время Украина получит от Великобритании дополнительное вооружение. Об этом по этом сообщили в канцелярии премьер-министра Соединенного королевства после состоявшегося сегодня телефонного разговора Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В заявлении отмечается, что Джонсон проинформировал украинского лидера о британской военной помощи, отправляющейся на Украину, и заявил, что Великобритания намерена поставлять еще больше вооружений в ближайшие часы и дни, передает ТАСС.