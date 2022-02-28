Путин издал указ о спецмерах в экономике

28 фев. 18:55

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями стран Запада.

Его текст опубликован на сайте Кремля.

"Запретить с 1 марта 2022 года... зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", - цитирует документ РИА Новости.

Также согласно указу экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января текущего года.

С завтрашнего дня вводится запрет на валютные операции по предоставлению резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа