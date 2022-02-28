МОК потребовал назад ордена, врученные Путину, Чернышенко и Козаку

28 фев. 18:46

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал вернуть ордена, врученные организацией президенту России Владимиру Путину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку, - заявила пресс-служба МОК.

"Исполком МОК, исходя из исключительных обстоятельств и принимая во внимание крайне серьезные нарушения олимпийского перемирия и другие нарушения олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важную должность в правительстве РФ или иную связанную с государственной властью высокопоставленную должность", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, речь идет о наградах, врученных Владимиру Путину в 2001-м, а Чернышенко и Козаку - в 2014 годах.