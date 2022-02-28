Путин назвал Макрону условия для урегулирования с Украиной

28 фев. 18:44

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон "провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями" в связи с ситуацией на Украине в ходе телефонного разговора, такое сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что урегулирование с Украиной возможно лишь при условии безусловного учета законных интересов РФ в области безопасности, передает РИА Новости.

Эти интересы включают признание российского суверенитета над Крымом, демилитаризацию и денацификацию украинского государства и обеспечение нейтрального статуса Украины.

Кроме того, президент РФ сказал Макрону, что Москва открыта к переговорам с Киевом и рассчитывает, что они дадут искомые результаты.