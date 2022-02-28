Минфин США запретил транзакции с ЦБ, ФНБ, Минфином РФ и РФПИ

28 фев. 18:32

Минфин США запрещает своим гражданам проводить транзакции с участием Центробанка РФ, Фонда национального благосостояния и Минфина, такое заявление распространило ведомство.

"Эта мера фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ в США или у граждан США, где бы они ни находились", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, вводятся санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его генерального директора Кирилла Дмитриева.

В министерстве пояснили, что эти меры связаны с российской военной операцией на Украине.

В Минфине уточняется, что "некоторые связанные с энергетикой транзакции" с российским регулятором все-таки разрешены.