СМИ: власти Франции конфискуют активы российских олигархов

28 фев. 18:15

В скором времени правительство Франции намерено конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза, в том числе их недвижимость, люксовые яхты и автомобили, - сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра финансов страны Брюно Ле Мэра.

"Мы также выявим всех граждан России с активами во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список за связи с российским правительством", - заявил министр на встрече членов кабинета, передает "Интерфакс".

"Мы получим законные основания для конфискации всех этих активов", - добавил он.

Глава французского Минфина также сообщил, что министры финансов государств G7 завтра проведут встречу, чтобы обсудить введение санкций в отношении России в связи с военной спецоперацией на Украине.