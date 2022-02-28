Глава МИД Германии призвала Россию не делать заявлений, нагнетающих напряженность

28 фев. 17:56

Германия всерьез воспринимает заявление президента России Владимира Путина о перевод сил сдерживания в боевое дежурство. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы, конечно, слышали заявление президента Путина и в свете того, что случилось в последние дни, имею в виду эту наступательную войну, мы должны всерьез воспринимать то, что он говорит. Но позвольте недвусмысленно заявить: НАТО не является угрозой для России, эта война исходит из России", - цитирует ее РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также обратилась к РФ с призывом воздерживаться в будущем от таких заявлений, нагнетающих напряженность.

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым поручил перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.