Сборная Швейцарии по футболу отказалась играть с Россией

28 фев. 17:51

Сборная Швейцарии по футболу не будет играть со сборной России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Швейцарского футбольного союза (SFV).

"Это не только грубо нарушает международное право, но и универсальные ценности футбола, такие как продвижение дружеских отношений, пропагандируемых в уставе ФИФА. Мы беспокоимся о тех, кого это затронуло на Украине, особенно об Украинской ассоциации футбола и всех ее членах", - сказано в заявлении.

В SFV отметили, что поддерживают Польшу, Швецию и Чехию, которые требуют отстранить сборную России от участия в плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Напомним, ранее об отказе играть со сборной России заявили Польша, Швеция, Чехия и Албания.