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МОК намерен запретить участие в соревнованиях россиян и белорусов

МОК намерен запретить участие в соревнованиях россиян и белорусов

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, - сообщает сайт организации.

"В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды", - говорится в заявлении МОК, передает РИА Новости.

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