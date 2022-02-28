МОК намерен запретить участие в соревнованиях россиян и белорусов

28 фев. 17:43

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, - сообщает сайт организации.

"В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды", - говорится в заявлении МОК, передает РИА Новости.