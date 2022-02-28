Швейцария ввела санкции против Путина, Мишустина и Лаврова

28 фев. 17:35

Швейцария сегодня ввела финансовые санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и главы МИД Сергея Лаврова. Об этом заявил президент страны Иньяцио Кассис, озвучивая пресс-релиз Федерального совета Швейцарии.

"Швейцария также вводит введенные ранее ЕС санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, они вступают в силу незамедлительно", - цитирует его "Интерфакс".

Кроме того, Швейцария закрыла воздушное пространство для российских самолетов, кроме воздушных судов, летящих с гуманитарными, медицинскими и дипломатическими целями.

Запрещен также въезд пяти российским бизнесменам, чьи имена не сообщаются.