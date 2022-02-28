Российская авиакомпания S7 временно прекращает полеты в Европу - источник

28 фев. 17:28

Авиакомпания S7 Airlines до 26 марта отменяет все рейсы в Европу из-за закрытия воздушного пространства европейскими государствами, сообщает перевозчик.

"Отменены рейсы в Австрию, Болгарию, Грецию, Испанию, Италию, Молдову, Францию, на Кипр", - сообщили в компании, передает РИА Новости.

Уточняется, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости проездных документов или обменять их на другие даты.

Если билет был куплен на сайте или в приложении S7 Airlines, то после получения смс об отмене рейса можно самостоятельно вернуть или обменять его, если проездной документ был куплен в кассе или на другом сайте, деньги за него вернут по месту приобретения билета.