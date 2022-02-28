Банк России ограничивает вывоз валюты

28 фев. 17:13

Банк России вводит запрет на вывоз валюты нерезидентами, - сообщила после заседания совета директоров ЦБ председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы постоянно мониторим биржевые торги и при необходимости принимаем меры. В частности, уже введены ограничения на продажу бумаг нерезидентами", - отметила она, передает "Интерфакс".

Это, как и введенная сегодня обязательная продажа 80% экспортной выручки, позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребности импортеров и граждан, - добавила глава Центробанка