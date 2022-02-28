Баку примет 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике

28 фев. 17:09

В Баку 3-6 марта состоятся 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике, такое сообщение распространила Федерация гимнастики Азербайджана (AGF).

Планируется, что в турнире, которые впервые организует Федерация гимнастики Азербайджана, будут соревноваться 466 гимнастов из 21 страны.

Спортсмены в возрастных группах 12-18 и 13-19 лет разыграют медали в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп в балансовых, темповых и комбинированных упражнениях.

От Азербайджана в соревнованиях в возрастной категории 12-18 лет выступят мужская пара в составе Расула Сеидли и Равана Зейналлы, женская пара - Назрин Гасымова и Ханым Мамедзаде, смешанная пара - Милана Алиева и Низам Хамидулин, женская группа - Анахита Башири, Захра Рашидова, Назрин Зейниева. В категории 13-19 лет за награды поборются женская группа в составе Лейлы Башировой, Назрин Фармановой, Мансумы Мамедзаде.