РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Набиуллина: СПФС сможет заменить SWIFT

Набиуллина: СПФС сможет заменить SWIFT

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что международную систему SWIFT в России заменит СПФС.

"Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. Так, у нас есть Система передачи финансовых сообщении - СПФС, - которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут подключаться участники из-за границы", - рассказала глава ЦБ РФ на пресс-конференции.

Как объяснила Набиуллина, "национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам".

"Карты международных платежных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны как обычно", - добавила она.

2225 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version