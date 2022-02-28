В Совфеде заявили, что военная спецоперация на Украине не будет очень продолжительной

28 фев. 16:33

Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что военная спецоперация России на Украины вряд ли она будет продолжительной.

"Я не думаю, что этот конфликт должен затянуться, что эта операция будет очень продолжительной. Это не в наших интересах. Это, кстати, не в интересах самой Украины, поскольку потери будут невосполнимыми, и не в интересах мирового сообщества, потому что конфликт в центре Европы чреват втягиванием в него все новых и новых участников", - приводит его слова ТАСС.

Он считает, что единственными интересантами могут являться США и Великобритания. "Вот они продолжают разжигать этот конфликт. Была возможность остановить противостояние, но нас не слушали. По сути, мы только на сутки опередили наступление украинской армии на Донецк и Луганск", - подчеркнул сенатор.

Джабаров отметил, что говорить о сроках завершения операции слишком рано, но "надо стараться завершить ее в ближайшее время".