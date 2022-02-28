Россия ввела зеркальное ограничение на полеты авиакомпаний из 36 стран

28 фев. 16:30

Росавиация ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств.

"В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", - сообщает ведомство.

Ограничения коснутся авиаперевозчиков Великобритании, Австрии, Германии, Канады, Франции, Албании, Ангильи, Бельгии, Испании, Болгарии, Венгрии, Италии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Греции, Джерси, Дании (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Польши, Ирландии, Исландии, Норвегии, Кипра, Латвии, Эстонии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии, Финляндии, Швеции.

Полеты из перечисленных стран могут быть выполнены по специальному разрешению Росавиации или МИД России.