Лавров не приедет на сессию СПЧ ООН

28 фев. 16:17

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не посетит сессию Совета ООН по правам человека и Конференцию по разоружению в Женеве из-за запрета на пролет его самолета в воздушном пространстве ряда стран Евросоюза.

"Визит Лаврова в Женеву на сессию СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета в воздушном пространстве ряда стран ЕС, которые ввели антироссийские санкции", - пишет РИА Новости со ссылкой на диписточник в Женеве.

Ранее визит главы ведомства планировался на 1 марта. Лавров должен был выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.