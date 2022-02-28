США запасли новые меры против России

28 фев. 16:10

Правительство США имеет в запасе дополнительные санкции против России, об этом сообщил в понедельник высокопоставленный представитель американской администрации.

"У нас продолжают оставаться дополнительные меры, которые мы можем применить с последствиями для российской экономики, по мере того, как продвигается их вторжение", - заявил представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга. Он подчеркнул, что США и впредь будут действовать в координации с другими западными странами.

Президент России Владимир Путин сегодня проводит совещание на котором обсуждаются санкции Запада. "Санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество - как я его назвал в своем выступлении, - это "империя лжи", - пытается реализовать в отношении нашей страны", - указал Путин.