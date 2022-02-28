Путин на совещании обсудит экономику России и санкции "империи лжи"

28 фев. 15:51

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании с членами правительства и своей администрации предложил обсудить экономические вопросы в связи с санкциями Запада против России.

Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава Минфина Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф.

"Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) предварительно обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество - как я его назвал в своем выступлении, - это "империя лжи", - пытается реализовать в отношении нашей страны", - заявил президент, открывая совещание.

Путин, обращаясь к россиянам 24 февраля, уже называл Запад "империей лжи".

"Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая "империя лжи". Трудно с этим не согласиться - так оно и есть", - сказал российский лидер.

Он отметил, что США "все-таки великая страна, системообразующая держава", все ее сателлиты копируют ее поведение. "Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая "империя лжи", - уверен Путин.