Япония ввела санкции против Лукашенко

28 фев. 15:21

Власти Японии решили ввести санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Что касается санкций против Белоруссии, то в отношении этого вторжения, учитывая откровенную причастность к нему, мы вводим санкции по отношению к нескольким лицам, начиная с президента Лукашенко, и организациям, и ограничение импортных отношений", - сообщил в понедельник премьер-министр Фумио Кисида.

Также Япония приняла решение ограничить экспорт в Беларусь.

Кисида добавил, что Токио готовит санкции против Центробанка России, будут ограничены транзакции с участием российского регулятора.