ЕС не примет Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время не стоит вопрос о принятии Украины в ЕС.

"В текущей повестке этого вопроса нет. Нам надо сосредоточиться сейчас на более практических вещах. Нам надо сформулировать ответ на ближайшие часы, а не годы", - приводит его слова ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что руководство Украины не подавало официальный запрос на вступление в Евросоюз.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Украина в случае экстренного вхождения в состав Евросоюза получит доступ к субсидиям.

При этом он подчеркнул, что европейцы вряд ли будут принимать сейчас Украину по финансовым причинам. "Польша, Чехия, Венгрия ждали решения вопроса о вступлении 12 лет, поскольку любой вопрос, которым вы беретесь заниматься, требует финансирования. Первый вопрос, который задают умелые управленцы: "откуда мы возьмем деньги на этот проект?". Скажем, проект вступления Украины в Евросоюз. Сейчас бюджет, который действует в Евросоюзе, это бюджет 2021-2027 годов, там нет никаких статей по приему в состав Украины и нет никаких вариантов перераспределения субсидий. Например, если другие страны, скажем, та же Польша, откажется от субсидий в пользу Украины, этого будет мало, поскольку нужны еще деньги организационные. Там солидные расходы", - поведал эксперт.

Он предположил, что в следующий раз возможность вступления Украины в состав Евросоюза будет рассматриваться, когда страны сообщества приступят к формированию бюджета на 2028-2035 годы. "То есть рассматривать надо будет примерно в 2026 году, поскольку рабочий план обычно за год верстается. Евросоюз не просто организм, это страны. Соответственно, им надо будет либо из своего кармана оплачивать вступление в ЕС, но этого никто не захочет, ни крупные, ни малые страны", - пояснил Владимир Оленченко.