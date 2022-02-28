"Газпром" проложит газопровод "Союз Восток" через Монголию в Китай

28 фев. 15:06

Компания "Газпром" заключила договор на проектирование газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай.

Мощность газопровода составит 50 млрд куб м - это равно объему газа, ежегодно поставляемого Россией в Германию. Китай - самый динамично растущий в мире газовый рынок, отметили в "Газпроме".

В понедельник компания специального назначения ООО "Газопровод Союз Восток" и ООО "Газпром проектирование" подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства нового трубопровода.

В инженерно-геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканиях примут участие монгольские компании. План деятельности совместной рабочей группы Монголии и "Газпрома" подписан на 2022-2024 годы.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан провели в понедельник встречу в режиме видео-конференц-связи, на которой обсудили "ход реализации проекта строительства в Монголии магистрального газопровода "Союз Восток".

"Работа по проекту газопровода "Союз Восток" активно и успешно продвигается. Месяц назад были утверждены результаты технико-экономического обоснования, а сегодня подписан договор на проектирование. Это означает, что проект перешел в практическую стадию", - сообщил Миллер.

Газопровод "Союз Восток" станет продолжением "Силы Сибири - 2".