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Париж готов принимать украинских беженцев

Париж готов принимать украинских беженцев

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город сделает все возможное, чтобы принять беженцев из Украины. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

"Париж, город-пристанище, мобилизуется для украинских беженцев. Активизируя наше жилье на неотложный случай и открывая кризисный центр, мы делаем все возможное, чтобы принять украинцев", - заявила она.

Идальго сообщила, что на следующем заседании городского совета Парижа предложит присвоить "почетное гражданство городу Киеву". Градоначальник также отдала дань уважения жителям Киева, проявляющим исключительное мужество.

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