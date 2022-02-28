Париж готов принимать украинских беженцев

28 фев. 14:48

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что город сделает все возможное, чтобы принять беженцев из Украины. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

"Париж, город-пристанище, мобилизуется для украинских беженцев. Активизируя наше жилье на неотложный случай и открывая кризисный центр, мы делаем все возможное, чтобы принять украинцев", - заявила она.

Идальго сообщила, что на следующем заседании городского совета Парижа предложит присвоить "почетное гражданство городу Киеву". Градоначальник также отдала дань уважения жителям Киева, проявляющим исключительное мужество.