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Украинский оператор отрезал абонентов от сообщений из России

Украинский оператор отрезал абонентов от сообщений из России

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" заблокировал для своих абонентов возможность получать SMS-сообщения из России и Беларуси.

"В последние дни абонентам начало поступать большое количество спам-сообщений с недостоверной информацией. Поэтому компания решила заблокировать все SMS-сообщения из России и Белоруссии на номера "Киевстар". Это очередной решительный шаг по борьбе с дезинформацией", - информирует оператор.

Также в "Киевстар" сообщили, что несмотря на усилия по обеспечению стабильной работы мобильной связи и интернета, в ряде населенных пунктов в сети возникают перегрузки из-за длительного обесточивания или повреждения отдельных участков инфраструктуры.

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