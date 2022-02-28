Российских студентов выгоняют из европейских вузов

28 фев. 14:12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с главой Минобрнауки Валерием Фальковым сообщила, что ситуация на Украине привела к отчислению российских студентов из университетов Европы.

"Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине. Договорились проводить эту важную работу сообща", - написала она в своем Instagram.

Кроме того, стороны затронули вопросы обеспечения права на образование жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Минобрнауки в оперативном режиме оказывает ребятам всю необходимую помощь и предоставляет места в российских вузах", - добавила Москалькова.