"Почта России" предупреждает: сроки доставки увеличиваются

28 фев. 14:07

"Почта России" приложит усилия для сохранения бесперебойной работы, однако сроки доставки отправлений увеличатся.

"Мы приложим все усилия, чтобы сохранить бесперебойный почтовый обмен в любых условиях. Пока мы принимаем отправления на доставку в обычном режиме. <…> Но из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений мы будем вынуждены доставлять наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. Сроки доставки увеличатся", - сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.

Для российских самолетов закрыто воздушное пространство 27 стран Евросоюза и Великобритании.