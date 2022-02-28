НАТО усилит военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины

28 фев. 13:58

В понедельник, 28 февраля, состоялся телефонный разговор генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил на своей странице в Twitter сам глава Североатлантического альянса.

В ходе беседы с украинским лидером Столтенберг заявил, что НАТО усилит военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины.

"Я только что поговорил с президентом Зеленским и выразил ему высокую оценку смелости народа и вооруженных сил Украины. Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами противовоздушной обороны, противотанковым вооружением, а также гуманитарную и финансовую помощь", - сказал генсек альянса.