Рейсы "Аэрофлота" в США, Мексику, Доминикану и на Кубу отменены

28 фев. 13:43

Авиакомпания "Аэрофлот" до 2 марта отменяет все рейсы в США, Мексику, Доминикану и на Кубу.

"В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены с 28 февраля по 2 марта 2022 года трансатлантические рейсы "Аэрофлота" из Москвы и обратно по следующим направлениям: Мексика (Канкун - SU158/159), США (Лос-Анджелес - SU108/109; Майами - SU110/111; Нью-Йорк SU102/103 и SU124/125; Вашингтон - SU104/105), Куба (Гавана - SU150/151; Варадеро - SU154/155), Доминикана (Пунта-Кана - SU156/157)", - сообщает перевозчик.

В компании уточнили, что вынужденный возврат денежных средств за билеты можно оформить по месту приобретения билета.