Стало известно, как Путин относится к санкциям против себя

28 фев. 13:37

Президент РФ Владимир Путин индифферентно относится к персональным санкциям, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Относится он достаточно индифферентно", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, у Путина нет зарубежных активов, все свое имущество президент ежегодно декларирует.

"В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и т. д. Всем известно, что каких-то активов, собственно, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал, что введение рестрикций лично против Путина - недальновидный шаг. "Если брать [санкции] с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства - это не менее абсурдно, весьма недальновидно", - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что ответы России на санкции Запада "будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и наших собственных интересов".