Путин обсудит с правительством, ЦБ и администрацией президента резкие изменения в экономике

28 фев. 13:36

В понедельник, 28 февраля, в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с представителями правительства, Центробанка и администрации президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня [президент] будет заниматься вопросами экономики", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, экономическая реальность существенно изменилась, поэтому Владимир Путин проведет совещание, в котором примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, "Возможно, [примут участие] другие представители администрации президента, чтобы поговорить об экономических делах", - цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.