Европа израсходовала весь летний газ

28 фев. 13:10

Компания "Газпром" сообщает в понедельник, что из ПХГ Европы отобран весь закачанный летом газ.

Общий уровень заполненности европейских хранилищ газом составляет 29,5%, информирует компания. "Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции - на 77,1%", - сообщает "Газпром".

"Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это очень серьезный вызов, учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые строго ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке", - указали в российской компании.