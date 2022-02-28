Глава европейской дипломатии созывает экстренную встречу министров обороны ЕС

28 фев. 12:59

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает экстренную встречу глав минобороны ЕС для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Сегодня я созываю министров обороны ЕС, чтобы обсудить последнее (развитие) ситуации на местах на Украине ввиду неспровоцированного нападения России", - сказал глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что главы оборонных ведомств коснутся вопроса о "дальнейших неотложных потребностях" и скоординируют помощь.