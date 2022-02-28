РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Глава европейской дипломатии созывает экстренную встречу министров обороны ЕС

Глава европейской дипломатии созывает экстренную встречу министров обороны ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает экстренную встречу глав минобороны ЕС для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Сегодня я созываю министров обороны ЕС, чтобы обсудить последнее (развитие) ситуации на местах на Украине ввиду неспровоцированного нападения России", - сказал глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что главы оборонных ведомств коснутся вопроса о "дальнейших неотложных потребностях" и скоординируют помощь.

2135 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version