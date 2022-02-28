В ООН сообщили о числе жертв конфликта  на Украине

28 фев. 12:53

Согласно данным ООН, по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с 24 февраля, сообщила в Женеве верховный комиссар организации по правам человека Мишель Бачелет.

"Между утром четверга и минувшей ночью наш офис зарегистрировал 406 гражданских жертв, включая 102 убитых, в том числе семь детей, и 304 раненых", - сказала она, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Реальные цифры, я опасаюсь, значительно превышают данные статистики", - добавила верховный комиссар.