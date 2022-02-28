Часть Казахстана осталась без российских телеканалов

28 фев. 12:43

В Карагандинской области и городе Шахтинск в Казахстане приостановлено вещание российских федеральных телеканалов.

Это связано с решением регионального телевизионного и интернет-провайдера - компании "Ремстройсервис".

"По всем российским, так называемым "федеральным" каналам, мы временно включили вещание канала Хабар 24 (гостелеканал Казахстана). Просим отнестись с пониманием", - сообщили в компании.

Провайдер объясняет свое решение позицией российских телеканалов по освещению ситуации на Украине.