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Часть Казахстана осталась без российских телеканалов

Часть Казахстана осталась без российских телеканалов

В Карагандинской области и городе Шахтинск в Казахстане приостановлено вещание российских федеральных телеканалов.

Это связано с решением регионального телевизионного и интернет-провайдера - компании "Ремстройсервис".

"По всем российским, так называемым "федеральным" каналам, мы временно включили вещание канала Хабар 24 (гостелеканал Казахстана). Просим отнестись с пониманием", - сообщили в компании.

Провайдер объясняет свое решение позицией российских телеканалов по освещению ситуации на Украине.

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