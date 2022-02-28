Гарибашвили рассказал, почему Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям

28 фев. 12:32

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что присоединение Тбилиси к санкциям против РФ нанесут огромный ущерб виноделам, экспортерам, фермерам страны, туризму, что "навредит национальным интересам".

"Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции? Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам", - цитирует Гарибашвили РИА Новости.

По словам премьера, после конфликта 2008 года, руководство Грузии во главе с Михаилом Саакашвили искали пути для восстановления торговых отношений с Россией и открытия российского рынка, а после августовских событий того года он продал почти все стратегические объекты российским компаниям.

"Нашей разумной, национальной и патриотической политикой мы достигли всего: соглашения об ассоциации с ЕС, безвизового режима и прогресса во многом другом, в том числе открытия российского рынка", - подчеркнул глава правительства.

Гарибашвили добавил, что после открытия российского рынка, с 2013 по 2021 годы Грузия экспортировала в Россию агропродукцию на общую сумму $2 млрд, а экспорт другой продукции - $3 млрд. Он также добавил, что туризм принес республике за последние пять $3 млрд. Кроме того, он уточнил, что ежегодные денежные переводы проживающих в России грузин составляют $500 млн.

Помимо этого, глава правительства Грузии считает, что антироссийские санкции не являются эффективным средством.

"Мы видим, что сегодня нет никого, кто мог бы приостановить ситуацию на Украине и скажем прямо, санкции не являются эффективным средством. Скажем и то, что сегодня в Украине воюют украинские военные и украинская армия, поэтому надо хорошо помнить, что страна и весь мир стоит перед вызовами и в этой ситуации любая эмоция и необдуманные шаги являются риском", - заключил он.