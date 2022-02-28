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Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины

Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении Украины к ЕС по новой специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу с просьбой безотлагательно признать Украину членом Союза по новой, особой процедуре… Я уверен, что это справедливо, что мы это заслужили, и что все это возможно", - сказал глава украинского государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское руководство делегитимизировали себя и потеряли контроль над ситуацией в стране.

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