В Подмосковье предупредили о трудностях в оплате проезда с помощью Apple Pay и Google Pay

28 фев. 12:17

Оплата проезда в общественном транспорте Подмосковья с помощью Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, привязанных к картам Mastercard и Visa может быть затруднена.

"Пассажиры общественного транспорта Подмосковья могут столкнуться с проблемой при оплате проезда с помощью Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay, к которым привязаны карты Mastercard и Visa, из-за санкций в отношении некоторых российских банков", - предупредили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Оплатить проезд можно с помощью пластиковых банковских карт, карт "Мир", привязанных к Mir Pay и Apple Pay, а также социальных карт, транспортных карт "Стрелка", на некоторых маршрутах - картой "Тройка".