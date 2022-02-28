Собянин: ситуация с COVID-19 пришла в норму

28 фев. 11:58

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице более-менее пришла в норму.

"Как дела с ковидом? По городу мы видим, что показатели более-менее вошли в норму. Понятно, что заболевания еще есть, но они уже не такие критичные", - цитирует градоначальника ТАСС.

Он отметил, что медицинские службы продолжат работать в нормальном плановом режиме работать.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 435 млн, из них более 5,9 млн человек скончались. В России выявили 16 398 036 случаев заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве COVID-19 диагностировали у 2 696 744 человек. Справились с болезнью 2 481 921 житель города, умерли – 41 276.