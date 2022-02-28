Испания предложила закрыть порты ЕС для судов из РФ

28 фев. 12:03

Испания предлагает закрыть европейские порты для российских судов из-за ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Вчера я сам от имени Испании предложил, и было много стран, которые меня поддержали, и я надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера, чтобы помимо закрытия неба Европы для российских рейсов закрыть порты Европы", - сказал он в интервью радиостанции Radio Nacional de España.

Кроме того, Альбарес выразил мнение, что конфликт вокруг Украины может вступить в затяжную фазу.