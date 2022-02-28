В Сирии подтвердили готовность признать ЛНР и ДНР

28 фев. 11:54

Возможные новые санкции Запада не изменят решения Сирии о том, чтобы признать ДНР и ЛНР, сообщила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.

"Что касается наших опасений дополнительных санкций из-за установления этих отношений, так санкции применяются против Сирии с 70-х годов прошлого века и даже когда были улучшения в отношениях с Западом, эти санкции не отменялись», - отметила советник Асада.

Она добавила, что никакие санкции не заставили Сирию отказаться от принципов и решений. «И сегодня санкции применены против множества отраслей, если бы мы их боялись, мы бы не стали принимать множество тех решений, которые мы приняли. Санкции исторически и в настоящее время не смогли заставить нас отказаться от наших принципов и убеждений", - указала Шибль.

Она напомнила, что Сирия еще два месяца назад заявила о готовности признать ДНР и ЛНР.