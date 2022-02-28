Украинская делегация прибыла на место переговоров с РФ в Беларуси

28 фев. 11:41

Делегация Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Беларуси, в ее составе – глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник Офиса президента Михаил Подоляк. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский.

Известно, что переговоры делегаций двух стран, которые должны пройти в Гомельской области, состоятся на белорусско-украинской границе в районе рядом с рекой Припять во второй половине дня в понедельник.