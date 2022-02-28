В России выявили более 116 тыс новых случаев коронавируса

28 фев. 11:36

За минувшие сутки в России выявлено 116 742 новых случаев коронавируса, с начала пандемии - свыше 16 млн.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге - 5 409, Свердловской области - 4 772, Самарская область - 4 214. В Москва новых случаев - 2 584, в Московской области - 1 625, в Краснодарском крае - 916, в Крыму - 810, в Ставропольском крае - 854, в Адыгее - 490, в Кабардино-Балкарии - 343, в Дагестане - 230, в Карачаево-Черкесии - 184, в Ингушетии - 91, в Северной Осетии - 87, в Чечне - 81.

Общее число инфицированных в России достигло 16 398 036 человек.

Госпитализированы 6 382 человека, на 17,6% меньше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении за сутки 106 920 человек, с начала пандемии - 13 575 652 человека.

Умерли за сутки 733 пациента, за все время – 351 660.