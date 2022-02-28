Польша готова стать площадкой для российско-украинских переговоров

28 фев. 11:32

Польша может стать площадкой для переговоров России и Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"Если будет такое желание со стороны президента Зеленского, если это должно привести к завершению этой войны, то со всей уверенностью", - сказал он.

При этом замглавы польского МИД выразил сомнение в том, что Россия хочет разговаривать с украинской стороной. "Однако сейчас кажется, что любые мирные переговоры со стороны России - это притворство, если одновременно ведется обстрел", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация готова встретиться с представителями России в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. Вечером того же дня стороны договорились о проведении переговоров в Гомельской области Беларуси. Они должны начаться сегодня в районе 12:00 (мск).