В Грузии выявили еще 2,5 тыс случаев коронавируса

28 фев. 11:21

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 2 465 человек.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 1 605 472 человек.

За сутки вылечились 12 840 человек, с начала пандемии – 1 504 161. Умерли за сутки 25 пациентов, за все время - 16 163.

За 24 часа в Грузии сделано 14 138 тестов, доля инфицированных в общем числе протестированных за сутки – 17,44%.

В карантине находятся 4 человека, в стационарах наблюдаются 4 595, в ковид-гостиницах остаются 417.