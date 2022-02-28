Мародерство и повышение цен в украинском городе будут караться расстрелом

28 фев. 11:14

За мародерство и повышение цен в Ахтырке Сумской области Украины теперь полагается расстрел на месте, заявил глава города Павел Кузьменко.

"В Ахтырке с 17:30 по местному времени до 7 утра комендантский час. Ночью во время комендантского часа есть разрешение сначала стрелять на предупреждение, а потом - на поражение", - цитирует мэра РИА Новости.

Он подчеркнул, что по мародерам будет открываться стрельба на поражение. "В городе началось мародерство в частном секторе. За мародерство - расстрел на месте. Поднятие цен на товары будет расцениваться также как мародерство", - добавил Кузьменко.